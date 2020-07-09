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سلطات كاليفورنيا تبحث عن ممثلة أمريكية فقدت خلال السباحة

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أطلقت السلطات الأمريكية عملية للبحث عن الممثلة والمغنية، نايا ريفيرا، التي يعتقد أنها توفت غرقا في بحيرة بيرو بجنوب ولاية كاليفورنيا.

وأكدت شرطة مقاطعة فينتورا بأن ريفيرا (33 عاما) استأجرت الثلاثاء قاربا للقيام بنزهة في البحيرة مع نجلها البالغ من العمر أربع سنوات.

وبعد ثلاث ساعات، تم العثور على القارب وعلى متنه الطفل بمفرده وبطاقة هوية الممثلة.

وقال الطفل للمحققين إنه ووالدته بادرا إلى السباحة في البحيرة لكنها اختفت ولم تعد إلى القارب.

تم إعلان الممثلة في عداد المفقودين وعملية البحث عن جثتها مستمرة لليوم الثاني.

وتعرف ريفيرا بدور سانتانا لوبيز، بطلة المسلسل الموسيقي الكوميدي الدرامي التلفزيوني (Glee)

المصدر: وكالات

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