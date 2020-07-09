الصين تطرح 3 مسارات لإعادة العلاقات مع أمريكا إلى مسارها

طرح وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، ثلاثة اقتراحات بشأن إعادة العلاقات بين الصين والولايات المتحدة إلى مسارها الصحيح، مؤكدا استعداد بكين لتقاسم المعلومات مع واشنطن حول كورونا.

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وقال وانغ، في كلمة له خلال المنتدى الصيني - الأمريكي لمراكز الفكر ووسائل الإعلام الذي عقد عبر دائرة الفيديو، الخميس، إنه "يجب تفعيل وفتح كل قنوات الحوار"، موضحا أنه "لا يمكن تبديد الأكاذيب إلا عبر التواصل، ولا يمكن منع سوء التقدير إلا عبر الحوار".

وأكد أنه عندما تستعد الولايات المتحدة، يمكن للصين استئناف وإعادة تفعيل آليات الحوار على جميع المستويات، كما يمكن وضع جميع القضايا على الطاولة، مؤكدا أنه طالما لا تضع الولايات المتحدة قيودا، فإن الصين مستعدة أيضا لتعزيز التبادلات والتفاعلات بين الدوائر الحكومية والمحليات والقطاعات الاجتماعية من الجانبين، لتمكين الشعبين من معرفة وفهم بعضهما البعض بشكل أكبر.

من جهة ثانية، دعا وانغ إلى إعادة النظر في القضايا المتشابكة والمعقدة بين الجانبين ووضع قوائم حول مجالات التعاون والحوارات والقضايا التي تحتاج إلى إدارة مناسبة.

ومن جهة ثالثة، أكد وزير الخارجية الصيني أنه في مواجهة فيروس كورونا يجب أن يكون التعاون هو الأولوية، لافتا إلى أن الصين مستعدة لتقاسم المعلومات مع الولايات المتحدة حول الوقاية من وباء كوفيد-19 واحتوائه وكذلك تجربة الصين الخاصة بالاستجابة له، وقال: "نحن مستعدون أيضا لإجراء تبادلات أوثق مع الولايات المتحدة بشأن التشخيص والعلاج واللقاحات والانتعاش الاقتصادي".

ودعا وانغ الولايات المتحدة إلى أن توقف على الفور أعمال تسييس جائحة كورونا وإلصاق المسميات المتعلقة بالفيروس، مضيفا أنه يجب أن تعمل واشنطن مع بكين لتعزيز الاستجابة العالمية لإنقاذ المزيد من الأرواح.



المصدر: شينخوا