المتحدث باسم الرئاسة التركية يطمئن الزوار بشأن آيا صوفيا

طمأن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، زوار متحف آيا صوفيا التاريخي، بأن فتح آيا صوفيا للعبادة لا ينقص شيئا من هويته التاريخية العالمية، وبإمكان المزيد من الناس زيارته.

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يأتي ذلك، في وقت توقع مسؤولان تركيان أن تعلن المحكمة غدا الجمعة، أن تحويل المعلم التاريخي آيا صوفيا في اسطنبول إلى متحف في عام 1934 كان غير قانوني ما يمهد الطريق أمام إعادته إلى مسجد.

ويتعلق الأمر بمدى مشروعية قرار اتخذ في عام 1934، بعد مرور عشرة أعوام على تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية العلمانية الحديثة، بتحويل المبنى الأثري إلى متحف.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقترح إعادة المبنى الأثري المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" إلى مسجد مرة أخرى، رغم اعتراض الجماعات المسيحية لا سيما الأرثوذكسية.

لكن جماعات تركية ظلت على مدى فترة طويلة تحشد التأييد لإعادة آيا صوفيا إلى مسجد قائلة إن ذلك سيعكس بشكل أفضل هوية تركيا كبلد ذي غالبية مسلمة.



المصدر: الأناضول