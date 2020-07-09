مسلسل ضحايا مصنع الألعاب النارية بتركيا مستمر.. 3 قتلى من قوات الأمن

أعلنت وزارة الداخلية التركية مقتل 3 أفراد من قوات الأمن، الخميس، عندما انفجرت شاحنة بشمال غربي البلاد بينما كانت تحمل متفجرات من مصنع للألعاب النارية شهد انفجارا الأسبوع الماضي.

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ودمرت سلسلة من الانفجارات الضخمة مصنع الألعاب النارية في إقليم صقاريا يوم الجمعة الماضي، وتوفي 7 أشخاص متأثرين بجروحهم.

وأضافت الوزارة أن أحدث الضحايا كانوا من قوات الأمن التي تنقل متفجرات من المصنع إلى محجر لاستخدامها في تكسير الصخور.

وأوضحت الوزارة أن الانفجار وقع أثناء إنزال المتفجرات من الشاحنة. وأضافت أن اثنين من القتلى كانا يعملان في فريق مختص بالتعامل مع المتفجرات. وأُصيب 6 أشخاص آخرين بجراح.

المصدر: رويترز