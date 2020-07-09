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مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا يدعو لإجراءات صارمة مع تفشي عدوى كورونا

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مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا يدعو لإجراءات صارمة مع تفشي عدوى كورونا
AFP
صورة أرشيفية
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قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا إنه ينبغي للدول الإفريقية زيادة فحوص فيروس كورونا وإلزام الناس باستخدام الكمامات، مع تجاوز حالات العدوى في القارة نصف مليون حالة.

وقال جون نكينجاسونج رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في مؤتمر صحفي، إن حالات الإصابة الجديدة زادت بنسبة 24 بالمئة في القارة في الأسبوع الماضي، "الجائحة تكتسب قوة دفع كاملة".

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وأضاف: "يجب على الدول الإفريقية، التي لا توجد بيانات جديرة بالثقة لدى الكثير منها، أن تتبنى نهجا يتسم بالجرأة لتشجيع الناس على استخدام الكمامات وزيادة الفحوص وتعقب الحالات.. هذا سينقذ أرواحا وينقذ الاقتصاد".

ولفت نكينجاسونج إلى أن خمس دول إفريقية سجلت 71 بالمئة من مجموع حالات الإصابة، هي مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا وغانا والجزائر.

وسجلت في قارة إفريقيا 512499 حالة إصابة مؤكدة و11930 حالة وفاة حتى اليوم الخميس، وفقا لبيانات حكومية وبيانات منظمة الصحة العالمية.

المصدر: رويترز

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