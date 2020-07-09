دي مايو: سلسلة أخطاء استراتيجية ارتكبت بليبيا خلال 10 سنوات آخرها الهجوم على طرابلس

شدد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، خلال مشاركته في مؤتمر وزاري عبر الفيديو بمجلس الأمن على أن الوضع في ليبيا لا يزال مقلقا.



ولفت رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن ما وصفه بـ"التوازن غير المستقر"، كان ناجما عن "سلسلة من الأخطاء الاستراتيجية في السنوات العشر الأخيرة، وآخرها الهجوم العسكري على طرابلس في 4 أبريل 2019".

وكشف دي مايو أنه "وجه دعوة لضبط النفس والاعتدال لرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج خلال زيارته الأخيرة لطرابلس"، مشيرا في السياق إلى ضرورة أن توجه نفس الرسالة إلى قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وطالب وزير الخارجية الإيطالي بوقف كافة التدخلات الأجنبية في ليبيا المنتهكة للحظر، ودعا جميع الدول إلى وقف عمليات نقل الأسلحة وإلى التعاون بطريقة مخلصة.

ودعا الوزير كذلك إلى "التوصل لاتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار، واستئناف الحوار السياسي، تحت رعاية الأمم المتحدة، وإعادة التنشيط السريع لإنتاج النفط وتعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة".

المصدر: نوفا