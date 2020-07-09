إسرائيل تسجل 1.2 ألف إصابة بكورونا خلال يوم وثالث وزير في حكومة نتنياهو يدخل الحجر الصحي

سجلت السلطات الصحية الإسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 1.2 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تنظر الحكومة في خيار فرض إغلاق تام على أكبر بؤر الوباء.

وحسب البيانات التي نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، رصدت في البلاد خلال آخر 24 ساعة 1231 إصابة جديدة وحالتا وفاة، جراء الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

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وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في إسرائيل منذ بداية الجائحة إلى 33947، منها 346 حالة وفاة و15209 حالات نشطة، بما في ذلك 118 مريضا في حالة خطرة، 41 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأفادت القناة الـ12 بأن وزارة الصحة ستصدر اليوم توصيات إلى الحكومة باتخاذ إجراءات تقييدية بحق أكبر بؤر الوباء، بينها مدينة القدس، بغية كبح جماح الجائحة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تتراوح من تعزيز إنفاذ القانون وحتى فرض إغلاق شامل.

في غضون ذلك، أعلن مكتب وزير شؤون القدس والتراث، رافي بيرتس، أن الوزير المنتمي إلى حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف دخل الحجر الصحي، بعد تشخيص إصابة أحد مستشاريه بـ"كوفيد-19".

ولفت المكتب إلى أن بيرس التقى المستشار المصاب لآخر مرة يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي ولا يزال في حالة جيدة، مؤكدا أن جميع موظفي المكتب الذين تفاعلوا مع المستشار المصاب دخلوا الحجر الصحي أيضا.

وأصبح بيرتس ثالث وزير في حكومة بنيامين نتنياهو يدخل الحجر الصحي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا ووزير الدفاع ورئيس الوزراء بالنيابة بيني غانتس.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل