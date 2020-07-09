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تركيا.. القبض على 10 أشخاص يشتبه في إرتباطهم بـ"داعش"

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تركيا.. القبض على 10 أشخاص يشتبه في إرتباطهم بـ
Reuters Murad Sezer
الشرطة التركية، صورة تعبيرية
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أفادت وكالة "الأناضول"، أن فرق مكافحة الإرهاب التركية نفذت في مدينة اسطنبول عملية أمنية، قبضت خلالها على 10 أشخاص يشتبه بأنهم من "الإرهابيين الأجانب" المرتبطين بتنظيم "داعش".

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وأشارت الوكالة إلى أن الفرق انتشرت في 10 أقضية تابعة لإسطنبول، اليوم الخميس، وألقت القبض على 10 أشخاص، هم أذربيجاني و4 سوريين، وفلسطيني وأوزبيكي و3 أتراك.

وضبطت الفرق مسدسات وأجهزة اتصال لاسلكية في الأماكن التي شملتها العملية.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن السلطات الأمنية بدأت بإجراءات الترحيل بحق السوريين والفلسطيني والأوزبيكي، بينما تتواصل التحقيقات مع المواطنين الأتراك والأذربيجاني.

المصدر: الأناضول



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