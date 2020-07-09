ميلانو.. اعتقال مواطن إيطالي روّج لـ"داعش"عبر الإنترنت!

اعتقلت قوات الأمن الإيطالية أمس الأربعاء مواطنا في مدينة ميلانو، قام بالترويج لفكر تنظيم "داعش" الإرهابي عبر الإنترنت.

وأفادت وكالة أنباء "نوفا" أن الإيطالي الذي اعتقل ويدعى نيكولا فيرارا، يبلغ من العمر 38 عاما، وكان قد اعتنق الإسلام في وقت سابق، وتحول إلى التطرف في عام 2015 وكان على تواصل مع متطرفين آخرين.

ووصلت السلطات الأمنية إلى الرجل بعد مراقبة جمعية النور الثقافية الإسلامية التي كان يرتادها، ويتهم بأنه قام بإقناع اثنين من القصر بالفكر المتشدد.

ويقول المحققون الإيطاليون إن فيرارا استخدم الإنترنت بهدف "استهداف الشرائح الأسهل تأثيرا عليها من سكان العالم، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وساوند كلاود، وذلك عن طريق مشاركة الصور ووثائق الصوت والفيديو لتمجيد أعمال داعش العنيفة".

المصدر: نوفا