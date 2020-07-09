البرازيل.. إلغاء بنود من قانون كانت تصب في مصلحة السكان الأصليين

ألغى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بنودا قانونية كانت تجبر الحكومة على توفير المياه النظيفة والرعاية الطبية لسكان البلاد الأصليين خلال أزمة فيروس كورونا.

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ووفقا للنص الأولي للقانون الذي وافق عليه الكونغرس، يجب اعتبار الشعوب الأصلية التقليدية والكويلومبولا (مجتمعات أحفاد العبيد الهاربين) "مجموعات مهددة بشدة".

لكن الرئيس بولسونارو مارس حقه في تعطيل القانون لشطب بنود منه، معتبرا أنها تسبب نفقات إضافية "تتعارض مع المصلحة العامة".

وألغيت 16 مادة، بما فيها تلك التي تنص على توفير المياه النظيفة للسكان الأصليين، وأسرة في العناية المركزة المخصصة لهم، والتوزيع المجاني للمواد الأساسية.

ووصف المعهد الاجتماعي البيئي (إيسا)، وهو منظمة غير حكومية متخصصة في القضايا البيئية والاجتماعية، إزالة بنود مهمة من القانون الذي يفترض أن يساعد السكان الأصليين بـ"عمل إجرامي"، متهما بولسونارو بأنه يريد التسبب بـ"إبادة جماعية" لهؤلاء المواطنين.

وبعد نشر القانون بنسخته الجديدة في الجريدة الرسمية، طلبت المحكمة العليا من الحكومة تقديم خطة لحماية مجتمعات السكان الأصليين.

المصدر: أ ف ب