صور الأقمار الصناعية تكشف منشأة نووية بالقرب من بيونغ يانغ غير معروفة سابقا

ذكرت وكالة "سي أن أن" الأمريكية الأربعاء، أن صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر منشأة نووية نشطة لم تكن مكتشفة، بالقرب من عاصمة كوريا الشمالية بيونغ يانغ.

وأشار تقرير للوكالة، إلى أن الخبراء أكدوا أن صور الأقمار الصناعية، والتي قدمتها شركة "Planet Labs" الأمريكية، تعود لمنشأة نووية.

وأوضح الخبراء، أن القرية الواقعة بالقرب من بيونغ يانغ، هي عبارة عن منشأة فاعلة، وأنه من الممكن أنها مرتبطة بالبرنامج النووي لبيونغ يانغ".

المصدر: "وكالات روسية"