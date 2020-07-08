كورونا يقتل قائدا للقوات الجوية الإيرانية

توفي قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني إبان الحرب العراقية الإيرانية العميد الطيار هوشنغ صديق، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتولى صديق قيادة القوات الجوية الإيرانية عام 1983 بقرار من الإمام الخميني حتی عام 1986، حيث شغل بعدها عدة مناصب في وزارة الدفاع والأركان.





وتوصف الفترة التي تولى صديق فيها قيادة القوات الجوية بالصعبة، حيث أعقبت أول قيادة لمرحلة بعد انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، والتي شهدت توترات سياسية، وطرد واعتقال قيادات في القوات الجوية.



كما أسس صديق شركة "جابهار" للطيران، وعمل مديرا لشركتي "كاسبين" ثم "زاغروس" للخطوط الجوية الإيرانية.

المصدر: RT