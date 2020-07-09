الولايات المتحدة: ندعم بقوة التعاون بين الكوريتين

قالت الولايات المتحدة إنها تدعم "بقوة" التعاون بين الكوريتين، معتبرة أنه "مكون مهم" بالنسبة إلى خلق بيئة أكثر استقرارا في شبه الجزيرة الكورية.

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وصرح نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغون في مؤتمر صحفي خلال زيارته لكوريا الجنوبية الأربعاء: "الولايات المتحدة تدعم العلاقات بين الكوريتين بقوة، ونحن نعتقد أنها ستلعب دورا كمكون مهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف بيغون الذي يشغل منصب كبير المبعوثين النوويين الأمريكيين: "نتطلع لدعم حكومة سيئول على نحو كامل وهي تحقق أهدافها المتعلقة بالتعاون بين الكوريتين".

وأشار إلى أن رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تتمثل في "التركيز على خلق سلام أكثر ديمومة في شبه الجزيرة الكورية، وتحول العلاقات هناك، والقضاء على الأسلحة النووية، وتحقيق مستقبل أكثر إشراقا للكوريين".

ويأتي التصريح في الوقت الذي تطالب فيه كوريا الجنوبية بتعاون أمريكي لدفع المشاريع المتوقفة بين الكوريتين بسبب العقوبات الدولية.

وسبق أن قالت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هي، إن بلادها ترفض احتمال إجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

المصدر: "يونهاب"