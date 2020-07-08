البرازيل.. تراجع طفيف في إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلي الأربعاء، تسجيل 44571 إصابة جديدة بكورونا، و1223 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ مليونا و700 ألف إصابة، مقارنة مع عدد أمس الثلاثاء، الذي بلغ مليونا و668 ألفا و589 إصابة.

وأضافت أنه ارتفعت أعداد الوفيات في البلاد لتبلغ 67 ألفا و964 وفاة، مقارنة مع الثلاثاء، حيث كانت 66 ألفا و741 وفاة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا من حيث الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حسب موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا كورونا.

المصدر: "رويترز"