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حرق تمثال خشبي لميلانيا ترامب في مسقط رأسها

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حرق تمثال خشبي لميلانيا ترامب في مسقط رأسها
AFP Jure Makovec
التمثال الخشبي لميلانيا ترامب الذي نحته الفنان السلوفيني آليش جوبيفتس
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قام مجهولون بحرق تمثال خشبي للسيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، نصب قرب مدينة سيفنيتسا في سلوفينيا مسقط رأسها.

وذكر الفنان الأمريكي براد داوني المقيم في برلين، أن الحادثة وقعت في ليلة عيد الاستقلال الأمريكي 4 يوليو، وأنه طلب إزالة ما تبقى من التمثال بعد أن أبلغته الشرطة السلوفينية بما حدث، كونه صاحب مبادرة نصب التمثال الذي نحته الفنان السلوفيني آليش جوبيفتس.

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مجهولون يحرقون تمثال ترامب في سلوفينيا
مجهولون يحرقون تمثال ترامب في سلوفينيا

وكان التمثال عبارة عن قطعة خشبية تشبه جسم إنسان غير واضح الملامح.

وكان جزء منه بلون أزرق في إشارة إلى الفستان الأزرق الذي ارتدته ميلانيا ترامب أثناء تنصيب زوجها دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 2017.

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افتتاح تمثال لميلانيا ترامب في مسقط رأسها (صور)
افتتاح تمثال لميلانيا ترامب في مسقط رأسها (صور)

وقال داوني تعليقا على الحادثة إنه يريد معرفة دوافع من أضرموا النار في التمثال، وإجراء مقابلة مع هؤلاء الأشخاص، لضمها إلى فيلم وثائقي يقوم حاليا بإنتاجه.

وقالت الشرطة في سلوفينيا إن التحقيقات في الحادث لا تزال مستمرة ورفضت الكشف عن أي تفاصيل.

المصدر: رويترز

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