موسكو: كييف رفضت تبادل الأسرى مع لوغانسك ودونيتسك

قال بوريس غريزلوف ممثل روسيا في مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا اليوم الأربعاء، إن سلطات كييف تراجعت عن عملية تبادل الأسرى مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد.

وأضاف غريزلوف عقب اجتماع لمجموعة الاتصال: "خلال لقاء اليوم رفضت كييف الاتفاقات المبرمة مسبقا، حول وضع قوائم التبادل وفقا للفئات الأربع المتفق عليها".

وتابع: "أعلنت كييف التخلي عن مبادرتها الخاصة التي عرضتها في وقت سابق لوضع القوائم. وتم ذلك خلال الاجتماع، حيث ذكر وفد كييف أنه يريد إضافة فئتين أخريين".

وأعرب غريزلوف عن أنه يجب جعل عمل فريق الاتصال أكثر انفتاحا ويجب "إزالة المعايير المزدوجة في سلوك ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

المصدر: إنترفاكس