إيران.. لجنة مكافحة فيروس كورونا تعقد اجتماعا طارئا ووزير الصحة ينتقد الرئيس روحاني

عقدت لجنة مكافحة فيروس كورونا في طهران اجتماعا طارئا يوم الأربعاء، على وقع تفشي الفيروس في العاصمة الإيرانية وارتفاع معدلات الوفيات والإصابات فيها.

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي خلال الاجتماع، إن "ضعف الاقتصاد أخضع إيران في عملية مكافحة الفيروس".

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وأضاف أنه "في حال هزمت إيران أمام كورونا، سيكون ذلك بسبب الاقتصاد المتأثر بالعقوبات الأمريكية".

وأفاد نمكي بأن وزارة الصحة بدلا من أن تصب اهتمامها على الشؤون الصحية، اضطرت للتركيز أكثر على الوضع المعيشي والاقتصادي والسماح بمزاولة الأنشطة الاقتصادية.

وكشف عن أن وزارة الصحة لم تحصل إلا على أقل من 30% من مبلغ المليار الدولار، الذي خصصه المرشد الأعلى علي خامنئي لمكافحة فيروس كورونا، من صندوق التنمية الوطني.

كما انتقد وزير الصحة تعامل الأجهزة الأمنية والرئيس الإيراني حسن روحاني مع الجائحة، حيث قال: "تصلنا تقارير أمنية تفيد بأن الفقر قد يقود إلى تمرد المجتمع"، مضيفا أن حسن روحاني والأجهزة الأمنية يفكرون بالوضع الاقتصادي للمواطنين وليس سلامتهم.

وتابع: "المسؤولون الاقتصاديون هم المسؤولون عن تقديم آليات لإدارة البلاد في ظل جائحة كورونا من دون أن يؤدي ذلك إلى الفقر والتمرد، وليس وزارة الصحة".

وأوضح أن وزارة الصحة كانت تدرك أن استئناف الأعمال الاقتصادية سيزيد من معدلات الإصابة بالفيروس، إلا أنها كانت مضطرة لذلك، مشيرا إلى أن المواطنين اليوم باتوا متعبين ولا يمكن أن يطلب منهم البقاء في المنزل وعدم مزاولة أعمالهم.

من جهته قال علي رضا زالي، قائد عمليات مكافحة الفيروس في طهران، إن الوضع الصحي في العاصمة "صعب وهش وغير مستقر"، كاشفا عن أن إصابة 4400 من الكوادر الطبية في العاصمة بـ"كوفيد 19".

وتوقع رضا زالي أن تواجه مشافي العاصمة نقصا حادا في الممرضين والأطباء خلال الفترة المقبلة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إيرانية