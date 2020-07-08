"فيسبوك" تعلن حجب حساب تابع لمستشار لترامب

أعلنت إدارة موقع "فيسبوك" اليوم الأربعاء، حجب حساب تابع للمستشار السياسي الأمريكي روجير ستون، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في موقع "إنستغرام".

وقالت إدارة الشركة إنها حظرت حساب ستون الشخصي في موقع "إنستغرام" وكذلك نحو 100 صفحة مرتبطة به بسبب "تصرفات منسقة مشكوك فيها".

وأوضح مسؤولون في الشركة أن ستون، الذي يعتبر صديقا ومستشارا قديما لترامب، استخدم حسابات مزيفة وأساليب احتيال أخرى للتلاعب بالمناظرات العلنية خلال الحملة الانتخابية عام 2016.

وذكرت الشركة أنها حجبت 50 حسابا و50 صفحة جماعية في موقع "فيسبوك" و4 صفحات في موقع "إنستغرام" كلها على صلة بستون، مشيرة إلى أن رئيسها مارك تسوكربيرغ على علم بهذا الإجراء.

وسبق أن أدان القضاء الأمريكي ستون في إطار قضية اتهم فيها بإفادات كاذبة أمام الكونغرس ضمن التحقيق حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

المصدر: وكالات