رئيس وزراء كندا: سبقنا حلفاءنا الأمريكيين في التصدي لكورونا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في تعليق نادر على تعثر الجهود الأمريكية في مواجهة كورونا، إن بلاده تصدت للجائحة بشكل أفضل من حلفائها، بمن فيهم الولايات المتحدة.

وأضاف ترودو في مؤتمر صحفي: "تمكنا من السيطرة على الفيروس بشكل أفضل من كثير من حلفائنا، بمن فيهم جيراننا بشكل خاص".

وشدد على أن ذلك سيساعد في الجهود الرامية لإعادة تنشيط الاقتصاد.

وسجلت كندا، التي يبلغ عدد سكانها عشر سكان الولايات المتحدة حتى الآن 8711 وفاة و106167 إصابة، وقال ترودو إن الوضع آخذ في الاستقرار في بلاده رغم بقاء بعض البؤر.

في المقابل، سجلت الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة ملايين إصابة و131000 وفاة.

وتحظر كندا والولايات المتحدة السفر غير الضروري بين البلدين منذ مارس وتبحثان ما إذا كان سيتم تمديد الحظر في 21 يوليو.

المصدر: رويترز