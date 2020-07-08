مسؤول أمريكي يعتذر عن حضور عشاء مع الرئيس المكسيكي بعد تأكيد إصابته بكورونا

اعتذر مسؤول أمريكي عن حضور عشاء في البيت الأبيض على شرف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بعدما أظهرت نتائج تحاليله المخبرية أنه مصاب بفيروس كورونا.

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وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض، إن رئيس المكتب الفدرالي الأمريكي للزراعة زيبي دوفال، خضع لفحوصات مخبرية أثبتت أنه يحمل فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأشارت المتحدثة إلى أن دوفال اعتذر عن حضور العشاء المقام في البيت الأبيض على شرف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت المتحدثة أن دوفال يخضع للحجر الصحي في مزرعته في جورجيا، "ويشعر بالقوة وفي حالة معنوية جيدة".

وكشفت أن دوفال سافر مرة واحدة فقط داخل جورجيا بصفة رسمية لحضور مناسبات في الأسبوعين الماضيين، وقد تم إخطار مضيفي المناسبات التي شارك فيها وكل من تواصل معهم بإصابته.

المصدر: رويترز