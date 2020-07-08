كورونا.. نتنياهو يعقد اجتماعا حكوميا الليلة لبحث إغلاق القدس وعدة مدن

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعا وزراء حكومته للاجتماع الليلة لدراسة إغلاق عدة مدن بينها القدس إثر زيادة جديدة في إصابات كورونا.

وتأتي هذه الدعوة، عقب إعلان وزارة الصحة الإسرائيلية أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا، التي تم تسجيلها في إسرائيل منذ بداية الجائحة بلغ حتى الآن 32714، بما فيها 14104 حالات نشطة و343 حالة وفاة.

وحسب بيانات وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا في إسرائيل خلال آخر 24 ساعة، بواقع 1528 حالة جديدة (فيما تحدث مركز المعلومات والعلم الوطني لمكافحة كورونا عن 1319 إصابة)، ما يمثل أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة.

وشهد عدد المرضى في حالة خطرة في إسرائيل منذ أمس، قفزة حادة من 86 إلى 107 أشخاص، 36 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن الوزير بيني غانتس دخل اليوم الأربعاء الحجر الصحي، بعد الكشف عن مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الدفاع أن غانتس الذي يترأس تحالف "أزرق-أبيض" سيبقى قيد الحجر حتى صدور نتائج فحصه والتحقيق الوبائي.

المصدر: RT + وكالات