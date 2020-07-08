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بريطانيا وتركيا تبحثان علاقات ما بعد "بريكست" والقضايا الدولية

أخبار العالم

بريطانيا وتركيا تبحثان علاقات ما بعد
Reuters HANNAH MCKAY
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زار وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بريطانيا اليوم الأربعاء، لبحث التعاون الثنائي بين البلدين ومختلف القضايا الدولية مع نظيره البريطاني دومينيك راب.

وكتب راب على "تويتر": "استقبلت اليوم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو لمناقشة اتفاق التجارة الحرة الأساسي بين المملكة المتحدة وتركيا في 2020، والجهود الدولية بشأن سوريا ومصالحنا المشتركة كحليفين في الناتو في ما يخص الاستقرار الإقيمي".

من جهتها، أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن اللقاء استمر نحو ساعتين وبحث الوزيران آفاق تطوير العلاقات الثنائية على خلفية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتبادل الوزيران الآراء حول مسائل السياحة ومحاربة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية.

المصدر: RT+الأناضول

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