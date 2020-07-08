إيطاليا.. وفاة 15 شخصا وإصابة 193 بفيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الأربعاء عن وفاة 15 شخصا في أنحاء البلاد وإصابة 193 بفيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية حالة الطوارئ بلغ 34914 شخصا.

ووفقا لبيان وزارة الصحة، فقد تم الكشف عن 193 حالة إيجابية جديدة من ناحية العدوى بـ"كوفيد 19".

وأفادت بأنه تم تسجيل تعافي 825 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن مجموع الذين تماثلوا للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، ارتفع إلى 193640 حالة.

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية