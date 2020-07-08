رئيس وزراء إسبانيا يعلق على "مزاعم فساد" مرتبطة بالسعودية

وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، مزاعم الفساد المحيطة بالملك السابق خوان كارلوس، بأنها مزعجة.

وجاء ذلك بعد أن نشرت وسائل إعلام تفاصيل تتعلق بتحقيق حول مدفوعات محتملة، ترتبط بعقد للسكك الحديدية.

وقال سانتشيث، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي جوزيبي كونتي: "هناك مزاعم مقلقة تزعج الجميع، بمن فيهم أنا".

وأضاف: "هناك إعلام لن يغض الطرف، وقضاء يتحرك حيال الأمر، والقصر ينأى بنفسه".

وفي يونيو الماضي، فتحت المحكمة العليا في إسبانيا، تحقيقا حول تورط خوان كارلوس في عقد خط سريع للسكك الحديدية في السعودية، بعد أن نشرت صحيفة "لا تربيون دي جنيف" السويسرية تقريرا عن تلقيه 100 مليون دولار، من العاهل السعودي الراحل.

ورفض خوان كارلوس (82 عاما)، مرارا الرد على هذه المزاعم عبر محاميه وخلال الأسبوع الماضي، نشرت وسائل إعلام إسبانية مختلفة، تفاصيل أخرى عن تحويل المبلغ.

المصدر: رويترز