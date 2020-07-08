محكمة كورية جنوبية تصدر حكما على الزعيم الكوري الشمالي

أمرت محكمة في كوريا الجنوبية، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بدفع تعويضات لاثنين من سجناء الحرب اللذين أمضيا عقودا عدة في الأشغال الإجبارية في بيونغ يانغ.

ويعتبر القرار، "الأول الذي يصدر عن محكمة في كوريا الجنوبية، ويدعي بالسلطة القضائية على بيونغ يانغ، ويصدر طلب تعويض ضد زعيمها".

ونقلت وسائل الإعلام عن الرجلين اللذين تطالب المحكمة بيونغ يانغ بتعويضهما، والأول اسم عائلته هان، (87 عاما)، والثاني اسم عائلته رو، (90 عاما)، إنه "تم اعتقالهما خلال الحرب الكورية في الفترة ما بين 1950 إلى 1953، ولكن لم يتم إعادتهما إلى وطنهما بعد وقف الحرب.

ويتابعان، "بدلا من ذلك تم إجبارهما على العمل في مناجم الفحم وفي منشآت أخرى لعقود عدة حتى تمكنا من الهرب من كوريا الشمالية إلى الصين.

وعاد رو إلى كوريا الجنوبية في عام 2000، بينما عاد هان في العام الذي يليه.

ورفع الاثنان دعوة قضائية في عام 2016، يقولان فيها، إنهما "عانا من أضرار نفسية وجسدية خلال فترة مكوثهما في كوريا الشمالية".

وأمرت المحكمة المركزية في سيؤول، أمس الثلاثاء، زعيم كوريا الشمالية بدفع 21 مليون وان (17500دولار) لكل منهما، وفق ما ذكرته المتحدثة باسم المحكمة.

ورحب المحامون الذين يمثلون الرجلين بقرار المحكمة، وقالوا: "المحكمة في كوريا الجنوبية تمارس للمرة الأولى سلطة قضائية على أعمال غير قانونية قام بها كيم جونغ أون".

وتشير مصادر مطلعة، إلى أن نحو 80 سجين حرب من كوريا الجنوبية، تمكنوا من الفرار من كوريا الشمالية، وعادوا إلى بلادهم بعد عام 2000.

المصدر: وكالات