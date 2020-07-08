بومبيو يعرف من قتل هشام الهاشمي

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، "الميليشيات" المدعومة من إيران بالوقوف وراء عملية اغتيال الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي، على حد تعبيره.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي، إن "العراق قد خسر هشام الهاشمي، الذي اغتيل بوحشية امام منزله في بغداد، وهو الذي كرس حياته من أجل عراق حر ذو سيادة".

وأضاف "قبل عملية الاغتيال تعرض الهاشمي الى تهديد من قبل الجماعات المدعومة من ايران".

وأشار بومبيو إلى أن "الولايات المتحدة قد انضمت للشركاء في إدانة الحادث، وعلى الحكومة العراقية تقديم الجناة باسرع وقت".

وكان مصدر أمني عراقي أعلن الاثنين، أن مسلحين يركبون دراجتين ناريتين، أطلقوا النار على الخبير الأمني هشام الهاشمي في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد ما أدى إلى مقتله، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف المتورطين.

المصدر: RT