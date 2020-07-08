تأكيد واشنطن انسحابها من الصحة العالمية يعدل جدول أدهانوم جيبريسوس

انسحب تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من ندوة مقامة في لندن في اللحظة الأخيرة، لحضور اجتماعات تتعلق بإعلان واشنطن خروجها من المنظمة.

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وكان من المقرر أن يشارك تيدروس في الندوة التي يعقدها مركز دراسات تشاثام هاوس في لندن اليوم الأربعاء، عن جائحة كوفيد-19 ويديرها ديفيد هايمان المسؤول السابق بالمنظمة وأستاذ الصحة العالمية.

وقال هايمان في الندوة المقامة عبر الإنترنت "كنت على اتصال مع مكتب تيدروس بخصوص أمر آخر هذا الصباح وأبلغوني أن لديه عدة لقاءات دبلوماسية اليوم نتيجة انسحاب الولايات المتحدة".

وأكدت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أنها ستخرج من منظمة الصحة العالمية في السادس من يوليو عام 2021.

واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنظمة بأنها أصبحت أداة في يد الصين أثناء جائحة كوفيد-19، فيما تنفي المنظمة ذلك.

المصدر: رويترز