إدخال وحدة كاملة من الجيش الإسرائيلي إلى الحجر الصحي

دخل المئات من جنود الجيش الإسرائيلي إلى الحجر الصحي يوم الأربعاء، للاشتباه بمخالطتهم لمجندة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية على موقعها الإلكتروني، إنه تم إخضاع جميع جنود وحدة "نحشون" للحجر الصحي، في قاعدة للجيش في مرتفعات الجولان المحتلة.

وأشارت إلى أن بعض الجنود شاركوا في حفلة تواجدت فيها مريضة بفيروس كورونا، ما قاد إلى إدخالهم إلى الحجر الصحي، ولكن بعد إخضاعهم للفحص تبين إصابة بعضهم.

ونقلت "إسرائيل اليوم" عن مسؤول كبير في الكتيبة، لم تنشر اسمه "أن الكتيبة بأكملها أدخلت إلى الحجر الصحي".

ولفتت الصحيفة إلى أنه بالإجمال فإنه، حتى يوم الثلاثاء، كان هناك 7809 جنود إسرائيليين بالحجر.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية