نيجيريا.. مقتل 7 أشخاص بانفجار في حقل نفطي بدلتا النيجر

أعلنت مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية أن انفجارا وقع في حقل النفط غبيتيكون الواقع في منطقة دلتا النيجر جنوبي البلاد، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص.

وقالت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إن الانفجار وقع أمس الثلاثاء أثناء أعمال تركيب درج على منصة نفط.

وأضافت: "تم فتح تحقيق تفصيلي في سبب الانفجار بينما تم إخطار وزارة الموارد البترولية على النحو الواجب".

وأكدت أنها سجلت جميع العاملين الذين كانوا على المنصة وقت الانفجار.

المصدر: ريوترز