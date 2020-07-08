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نيجيريا.. مقتل 7 أشخاص بانفجار في حقل نفطي بدلتا النيجر

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نيجيريا.. مقتل 7 أشخاص بانفجار في حقل نفطي بدلتا النيجر
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أعلنت مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية أن انفجارا وقع في حقل النفط غبيتيكون الواقع في منطقة دلتا النيجر جنوبي البلاد، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص.

وقالت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إن الانفجار وقع أمس الثلاثاء أثناء أعمال تركيب درج على منصة نفط.

وأضافت: "تم فتح تحقيق تفصيلي في سبب الانفجار بينما تم إخطار وزارة الموارد البترولية على النحو الواجب".

وأكدت أنها سجلت جميع العاملين الذين كانوا على المنصة وقت الانفجار.

المصدر: ريوترز

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