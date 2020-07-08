إيطاليا تمنع دخول مواطنين بنغاليين بسبب فيروس كورونا

رفضت السلطات الإيطالية دخول 135 مواطنا بنغاليا وصلوا إلى مطار روما الدولي (فيوميتشينو) الأربعاء، قادمين من دكا عبر الدوحة على متن الخطوط الجوية القطرية.

وقالت السلطات الإيطالية إن سبب رفض الدخول يعود لأسباب صحية.

وكان وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانتسا، قد فرض حظرا لمدة أسبوع على رحلات الطيران القادمة من بنغلاديش بعد اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا لمواطنين بنغاليين عادوا إلى إيطاليا مؤخرا.

وسمحت السلطات الإيطالية للمسافرين من جنسيات أخرى، كانوا على متن الرحلة نفسها بدخول البلاد والذين سيخضعون لاختبارات مسحات الأنف فضلا عن الحجر الصحي لمدة 15 يوما.

وأعلنت الحكومة الإيطالية أنها ستواصل تطبيق إجراءات الحجر التلقائي والمراقبة الصحية على كل القادمين إلى البلاد من خارج فضاء منطقة شنغن، بمن فيهم مواطنو 14 دولة سمح لهم بدخول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع شهر يوليو.

والثلاثاء، صرح وزير الصحة بأن التوجه الحذر يعود إلى الوضع على المستوى العالمي، الذي لا يزال معقدا للغاية، حيث قال في تصريح صحفي: "يجب علينا منع تضحيات الإيطاليين في الأشهر الأخيرة من أن تضيع هباء".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء