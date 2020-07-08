السلطات الإيطالية تعلن اعتقال مواطن روّج لـ"داعش"

ذكرت وكالة "أكي" الإيطالية الأربعاء، أن القوات الأمنية ألقت القبض على مواطن إيطالي روج لتنظيم "داعش" الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وحدة العمليات الخاصة (ROS) التابعة للقيادة الإقليمية في ميلانو، إنها "نفذت خلال الليل باعتقال مواطن إيطالي (30 عاما)، تم التحقيق معه بتهمة التحريض على ارتكاب الجريمة عبر وسيلة إلكترونية".

وذكرت أن "النشاط الاستقصائي الذي جرى على مدى فترة زمنية طويلة، وثق السلوك المتطرف للمشتبه به، عبر نشر العقيدة التي يدعو إليها تنظيم "داعش" من خلال تمجيد أفعاله والتغني بها".

ولفتت إلى أن "المشتبه به استخدم الإنترنت لتنفيذ غايته الإجرامية، وهو الأداة الأكثر فاعلية لاستهداف الشرائح الأكثر تأثرا من سكان العالم، باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها فيسبوك ومنصة Sound Cloud لبث الصور والوثائق الصوتية والمصورة التي تسلط الضوء على أعمال العنف لتنظيم "داعش".

المصدر: أكي