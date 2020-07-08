"يونهاب": اجتماع غير معلن بين وزير الدفاع الكوري الجنوبي وقائد القوات الأمريكية

نقلت وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء عن مصادر قولها، إن وزير الدفاع الكوري الجنوبي عقد اجتماعا غير معلن مع قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية.

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ولفتت الوكالة إلى أن الاجتماع بين وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونغ كيونغ-دو وقائد القوات الأمريكية الجنرال روبرت أبرامز، الذي عقد هذا الأسبوع، بحث "مختلف القضايا المعلقة، بما في ذلك المناورات العسكرية الرئيسية الصيفية التي تم إلغاؤها بسبب المخاوف من وباء كوفيد-19".

وكان أبرامز شدد الأسبوع الماضي على أن "التدريبات المشتركة نصف السنوية، بالإضافة إلى التدريبات بالذخيرة الحية المستندة إلى السيناريوهات الصارمة، يجب أن تتم للحفاظ على وضع دفاعي قوي في مواجهة التهديدات المتطورة لكوريا الشمالية".

وقالت "يونهاب" إن "المناورات العسكرية الصيفية تلفت الاهتمام الخاص هذا العام، بالنظر إلى الوضع الأمني ​​في شبه الجزيرة الكورية".

وكانت كوريا الشمالية زادت حدة التوترات في المنطقة بصورة كبيرة، من خلال تفجير مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين، ردا على منشورات دعائية مناهضة لبيونغ يانغ.

المصدر: يونهاب