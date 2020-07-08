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بوريل: ضبط تدفق المهاجرين يتطلب حلا للأزمة الليبية

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بوريل: ضبط تدفق المهاجرين يتطلب حلا للأزمة الليبية
Reuters JOHANNA GERON
جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
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أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن ضبط مشكلة تدفق المهاجرين إلى مالطا يبدأ بمعالجة الأزمة في ليبيا.

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وبحسب ما نقلت وكالة "أكي" الإيطالية عن بوريل، فقد أكد عزم الاتحاد الاستمرار في العمل من أجل دعم السلطات الليبية ورفع قدرات خفر السواحل في هذا البلد لضبط حدوده.

وأشار المسؤول الأوروبي، الذي التقى مساء أمس كلا من رئيس الوزراء ووزير الخارجية في مالطا، إلى أن طواقم "عملية إيريني" الأوروبية ستواصل هذه المهمة، حيث "يجب أن يتمكن الليبيون من تنفيذ عمليات إنقاذ في مياههم الإقليمية"، بحسب تعبيره.

وشدد بوريل على الحاجة إلى حل دائم وشامل في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة وفي إطار عملية برلين.

وطمأن بوريل المسؤولين في مالطا، بأن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب فاليتا فيما يتعلق بمواجهة موجة التدفق غير المسبوقة للمهاجرين، وقال: "نستمر في العمل على المدى القصير لحل المشكلة ولكننا نحتاج أيضا لحل طويل الأمد".

هذا ولم يتوصل الأوروبيون حتى الآن إلى وضع استراتيجية فاعلة للتعامل لضبط تدفقات الهجرة إلى أراضيهم خاصة في دول مثل إيطاليا، اليونان ومالطا.

تجدر الإشارة إلى أن بوريل زار خلال اليومين الماضيين تركيا ومالطا لبحث تداعيات ملف الهجرة والأزمة الليبية وعمليات التنقيب التركية في شرق المتوسط.

المصدر: أكي 

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