نائب وزير خارجية أمريكا: لا أتلقى تعليمات من نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية ولا من بولتون

وجه نائب وزير خارجية أمريكا، ستيفن بيغون، اليوم، سهام انتقاداته لنائبة وزير خارجية كوريا الشمالية تشوي سون-هي، وقال إنه لا يأتمر بأوامرها ولا بأوامر مستشار الأمن السابق جون بولتون.

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وقال بيغون في بيان صحفي أصدرته اليوم السفارة الأمريكية لدى كوريا الجنوبية: "لا أتلقى تعليمات من النائبة الأولى لوزير الخارجية في كوريا الشمالية تشوي سون-هي، أو من مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق بالبيت الأبيض جون بولتون".

وأضاف: "يركز هذان الشخصان على الأشياء السلبية والمستحيلة بدلا من التفكير بشكل خلاق في ما هو ممكن".

وأشار الدبلوماسي الأمريكي بهذا إلى موقف كوريا الشمالية تجاه الحوار غير المجدي مع الولايات المتحدة التي تفرض أقسى عقوبات في التاريخ عليها.

ووزعت السفارة البيان الصحفي الذي يشمل تصريحات بيغون بعد مناقشات عقدت صباح اليوم بين الأخير وكبير المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية لي دو-هون في مقر وزارة الخارجية الكورية، والذي اتهم فيه الدبلوماسية الكورية الشمالية بأنها ما زالت أسيرة طرق قديمة في التفكير!.

المصدر: "يونهاب"