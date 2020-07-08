سفير إسرائيل الجديد في واشنطن: لا استهين بالمعارضة العالمية لخطة الضم

قال السفير الإسرائيلي الجديد لدى واشنطن جلعاد أردان، إنه لا يستهين بالمعارضة العالمية لخطة الضم الإسرائيلية، معتبرا أن مرور الوقت لا يصب في مصلحة الفلسطينيين.

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وأكد أردان، وهو مندوب إسرائيل الدائم أيضا لدى الأمم المتحدة، أن "هدفه هو التوضيح للعالم المصالح الإسرائيلية وأهمية تحديد حدود الدولة والحق التاريخي لإسرائيل في الضفة الغربية".

وقال أردان في حديث إذاعي، إن "عمليات الانسحاب أحادية الجانب التي قامت بها إسرائيل لم تؤد إلى السلام، وإن الأمر الوحيد الذي سيكفل استمرار وجود إسرائيل هو رسم حدود تمكن الدفاع عنها".

وأضاف "لعل الفلسطينيين يدركون من خلال خطوة فرض السيادة أن مرور الوقت لا يصب في مصلحتهم".

المصدر: إسرائيل 24