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تعرض مسؤولة تشيلية لعملية اغتيال فاشلة (فيديو)

أخبار العالم

تعرض مسؤولة تشيلية لعملية اغتيال فاشلة (فيديو)
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحاولة اغتيال نائبة قسم التحقيقات الجنائية في تشيلي.

وتظهر السيدة في الفيديو وهي تغادر منزلها وتستعد لركوب سيارتها، قبل أن تقف سيارة فجأة ويهبط منها رجل مسلح.

وفي رد فعل سريع، أخرجت السيدة سلاحها الناري وأطلقت النار على المهاجم الذي سقط أرضا، ثم هرب نحو سيارته.

المصدر: وكالات

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