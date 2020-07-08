لافروف: محاولات استغلال جائحة كورونا تضر بمصالح المجتمع الدولي

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن بعض الدول تحاول استغلال الوضع حول جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم بغية تقديم مصالحها الضيفة على حساب مصالح الأطراف الأخرى.

وأشار لافروف في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في مستهل مفاوضاته الافتراضية مع وزراء خارجية ثلاثية الاتحاد الإفريقي (مصر وجمهورية جنوب إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية)، إلى أن جائحة كورونا سلطت الضوء على عيوب نظام الحوكمة العالمية المعاصر.

وتابع: "في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التوحد في وجه خطر مشترك، يحاول بعض زملائنا على الصعيد الدولي للأسف استغلال الوضع الحالي وتقديم مصالحهم الضيقة على حساب مصالح الآخرين، بما يشمل استمرار الجهود الرامية إلى تغيير أنظمة غير مرغوب فيها والتدخل في شؤون دول سيادية".

ولفت الوزير الروسي إلى وجود محاولات لتقويض أسس نظام القانون الدولي الذي يعتمد على المبادئ المطروحة في ميثاق الأمم المتحدة واستبداله بنظام يستند إلى أية قواعد مبهمة.

وتابع: "نحن مقتنعون بأن هذه المساعي الرامية إلى تقديم مصالح أحادية الجانب تجلب عواقب سلبية وتلحق ضررا ملموسا بالمصالح المشتركة للمجتمع الدولي التي تتطلب الوحدة والتضامن".

وشدد لافروف على أن هذا هو النهج الذي اتبعته روسيا ودول الاتحاد الإفريقي في القمة التي عقدت شهر أكتوبر من العام الماضي.

المصدر: نوفوستي