لافروف يذكّر وزراء مصر والكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا بما تم الاتفاق عليه في أكتوبر الماضي

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، خلال مباحثات، مع وزراء خارجية المجموعة الثلاثية للاتحاد الإفريقي، إن التطوير اللاحق للشراكة بين روسيا وإفريقيا سيلعب دورا مهما في الشؤون العالمية.

وأشار لافروف، اليوم خلال اللقاء مع وزراء خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وجنوب إفريقيا، عبر الفيديو، إلى أنه خلال قمة روسيا وإفريقيا في أكتوبر الماضي، تم تأكيد النية على مواصلة التعاون الوثيق لصالح تطوير الشراكات في جميع المجالات، ولمصلحة منع الصراعات في إفريقيا على أساس مبدأ "للمشكلات الإفريقية - حل إفريقي".

وقال لافروف: "إننا مقتنعون بأن التعزيز اللاحق لشراكتنا في جميع المجالات، وفقا للإعلان المعتمد في سوتشي، سيلعب دورا هاما في تحقيق الاستقرار في الشؤون العالمية والإقليمية".

وعقدت القمة الروسية الإفريقية، يومي 23 و 24 أكتوبر 2019 برئاسة مشتركة من الرئيسين الروسي والمصري. وشارك فيها ممثلون عن جميع دول القارة البالغ عددها 54 دولة، بما في ذلك على أعلى مستوى من جانب 43 دولة.

المصدر: تاس