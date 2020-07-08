إلهان عمر تدعو لتفكيك "نظام القمع" الأمريكي وتسخر من نجل ترامب

انتقدت النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر بشدة الأنظمة الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة، داعية إلى تفكيك ما وصفته بـ"نظام القمع".

وقالت عمر خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: "طالما ظلت أنظمتنا الاقتصادية والسياسية تعطي الأولوية للربح، دون النظر إلى من الذي يربح ومن يحرم، سنديم عدم المساواة."

وأضافت أنه يمكن التوقف عند إصلاح العدالة الجنائية في البلاد، بل "علينا بدء العمل على تفكيك نظام القمع بأسره أينما وجدناه".

“As long as our economic and political systems prioritize profit, without considering who is profiting and who is being shut out, we will perpetuate inequality.”



It is telling that a black woman discussing systematic oppression is so triggering to the right. pic.twitter.com/chJtgp5OzP — Ilhan Omar (@IlhanMN) July 7, 2020

وتابعت: "نحن لا نقاتل فقط من أجل هدم أنظمة القمع في نظام العدالة الجنائية، نحن نقاتل من أجل القضاء على أنظمة القمع الموجودة في السكن والتعليم والرعاية الصحية والتوظيف، وفي الهواء الذي نتنفسه".

وسارع ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، للهجوم على الديمقراطيين ومرشحهم المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، وكتب عبر "تويتر": "هل يتفق بايدن مع مؤيدته عمر على أننا بحاجة إلى تفكيك نظام الولايات المتحدة السياسي والاقتصادي؟".

وردت عليه عمر بسخرية: "هل نظامنا التعليمي على علم بأنه قد خذلك؟ مستوى فهمك أمر محرج لبلدنا، ربما يمكن لشخص ما أن يقدم لك دروسا مجانية في اللغة الإنجليزية".

Does our education system know it has failed you?



Your level of comprehension is such an embarrassment to our country, maybe someone can offer you free English classes. https://t.co/OzRDEK9jKb — Ilhan Omar (@IlhanMN) July 7, 2020

المصدر: RT