إسرائيل تسجل قفزة في الحالات الخطرة لـ"كوفيد-19" وغانتس يدخل الحجر الصحي

دخل وزير الدفاع ورئيس الوزراء الإسرائيلي بالنيابة بيني غانتس اليوم الأربعاء الحجر الصحي، بعد الكشف عن مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الدفاع أن غانتس الذي يترأس تحالف "أزرق-أبيض" سيبقى قيد الحجر حتى صدور نتائج فحصه والتحقيق الوبائي، مضيفة أن الوزير في حالة جيدة ويواصل أداء مهامه عن بعد.

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في غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في إسرائيل منذ بداية الجائحة بلغ حتى الآن 32714، بما فيها 14104 حالات نشطة و343 حالة وفاة.

وحسب بيانات وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة الإصابات بكورونا في إسرائيل خلال آخر 24 بواقع 1528 حالة جديدة (فيما تحدث مركز المعلومات والعلم الوطني لمكافحة كورونا عن 1319 إصابة)، ما يمثل أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة.

وشهد عدد المرضى في حالة خطرة في إسرائيل منذ أمس قفزة حادة من 86 حتى 107 أشخاص، 36 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية