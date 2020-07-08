تحويل فندق شهير في هونغ كونغ إلى مكتب للأمن الوطني

افتتحت الصين مكتبها الجديد للأمن الوطني في هونغ كونغ، اليوم الأربعاء. وقامت بتحويل فندق قرب حديقة بوسط المدينة، كانت من أشهر ساحات الاحتجاجات، إلى مقر للمكتب الجديد.

وسيتحمل المكتب، الذي افتتح في حي كوزواي باي التجاري المزدحم بالقرب من متنزه فيكتوريا، مسؤولية متابعة ما تقوم به حكومة هونغ كونغ من إجراءات لتطبيق قانون الأمن القومي، الذي فرضته بكين على المدينة الأسبوع الماضي.

ويتيح القانون، للمكتب اتخاذ إجراءات استثنائية، في القضايا الأشد خطورة، تتخطى قوانين المدينة المطبقة حاليا.

ويسمح التشريع الصيني، للمكتب بنقل المشتبه بهم عبر الحدود لتقديمهم للمحاكمة أمام محاكم داخل الصين، ويمنح امتيازات للعاملين بالمكتب تمنع سلطات هونغ كونغ، مثلا من تفتيش سياراتهم.

وحضر مراسم افتتاح المكتب، بفندق مترو بارك، كل من تشنغ يان تشونغ مدير المكتب المعين حديثا، وكاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ ومدير مكتب الاتصال الصيني بالمدينة لوه هوي نينغ.

وقال هوي نينغ، إن المكتب هو "حارس بوابة الأمن القومي"، وإن الناس الذين يحبون الصين وهونغ كونغ، سيرحبون به.

وتم تشديد الأمن في محيط الفندق، حيث تم نصب حواجز عالية ونشر كثير من أفراد الشرطة بالقرب من الموقع.

المصدر: رويترز