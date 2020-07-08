تقرير عبري: "الموساد" أحبط مخططات إيرانية لمهاجمة بعثات دبلوماسية إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" أحبط مخططات إيرانية موجهة ضد بعثات دبلوماسية لتل أبيب في الخارج.

وادعت القناة الـ12 الإسرائيلية أن "الموساد" "أحبط خططا أو محاولات لهجمات إيرانية على بعثات دبلوماسية إسرائيلية في أوروبا ومناطق أخرى"، مشيرة إلى أن أسماء الدول التي تم إفشال تلك الهجمات المزعومة فيها لا تزال خاضعة للرقابة، لكن التعاون معها ساعد في منع تلك المخططات.

وقالت القناة التي لم تكشف عن مصادر هذه المعلومات ولم تقدم تفاصيل إضافية إن "الإحباط في إيران يزداد بسرعة".

وفي تقرير آخر، نقلت القناة عن تقديرات مخابرات غربية ذكرها أن الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي في منشأة نطنز النووية في إيران (وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بوقوف إسرائيل وراءه) أخّر برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم لعامين، فيما أكدت القناة الـ13 الإسرائيلية إبطاء العمل في المنشأة لمدة عام واحد.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل