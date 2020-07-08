إيطاليا تجدد الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إن بلاده ترى أنه يجب التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا لتوفير مساحة ودفعة جديدة للحوار على النحو المتفق عليه في مؤتمر برلين.

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وأكد الوزير الإيطالي أمس الثلاثاء، في أعقاب زيارته لأنقرة للقاء نظيره التركي خلوصي آكار، على أنه: "لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، ولا يوجد حل لليبيا مقسمة".

وتناول اجتماع غويريني وآكار موضوع مهمة "إيريني" الأوروبية لمراقبة حظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا، والتي وصفها وزير الدفاع الإيطالي بأنها "متوازنة وتقف على مسافة متساوية" من طرفي الصراع المسلح في ليبيا.

وأشار إلى أنها "مساهمة أساسية من الاتحاد الأوروبي من أجل إحلال السلام في ليبيا ولا يُسمح بالاستفزازات تجاهها".

واستعرض غويريني خلال اللقاء الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، التي "تتقاطع فيها المصالح الوطنية" لإيطاليا وتركيا.

وأفادت مذكرة صدرت عن وزارة الدفاع الايطالية مساء أمس الثلاثاء بأن غويريني أعرب عن "الأمل ببذل كل جهد من أجل حل متوازن للخلافات التي برزت" في هذه المنطقة.

وتم تجديد الدعوة لإحياء روح الحوار والتعاون الفعال بين جميع الجهات المعنية، مع التأكيد على أنه سيتم تسجيل أي انتهاك للامتثال لقواعد القانون الدولي في هذه المنطقة.

المصدر: آكي