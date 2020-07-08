 
مباشر

الولايات المتحدة وأستراليا واليابان تصدر بيانا يركز على الوضع في البحار المحيطة بالصين

أخبار العالم

الولايات المتحدة وأستراليا واليابان تصدر بيانا يركز على الوضع في البحار المحيطة بالصين
Reuters U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Nicholas Huynh
سفن حربية أمريكية وأسترالية في بحر الصين الجنوبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o9kl

أكدت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان عزمها على مواجهة ما وصفتها بـ"الإجراءات القسرية لتغيير الوضع القائم" في بحري الصين الشرقي والجنوبي.

وقال وزراء دفاع الدول الثلاث الأمريكي مارك إسبر والأسترالية ليندا رينولدس واليابتي كونو تارو في بيان مشترك أمس الثلاثاء، إنهم "عززوا معارضتهم الشديدة لأي إجراءات مزعزعة للاستقرار أو قسرية يمكن أن تغير الوضع القائم وتزيد التوترات في بحر الصين الشرقي"، معربين عن عزمهم على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن البيئة الأمنية في هذه المنطقة، بهدف ردع مثل هذه الأعمال.

وفيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي، جدد الوزراء معارضتهم الشديدة لاستخدام القوة أو الإكراه لتغيير الوضع القائم، وأكدوا أهمية الحفاظ على حرية الملاحة والطيران.

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الحوادث الأخيرة في تلك المنطقة، بما في ذلك ما وصفوه بمواصلة عسكرة المواقع المتنازع عليها، والاستخدام الخطير لسفن خفر السواحل و"المليشيات البحرية"، ومحاولات تعطيل أنشطة استغلال الموارد التي تقوم بها بلدان أخرى.

إقرأ المزيد
بكين: مستعدون للمواجهة مع الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي
بكين: مستعدون للمواجهة مع الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي

كما أعرب البيان عن بالغ قلق أطرافه إزاء فرض بكين لقانون الأمن القومي على هونغ كونغ، وإزاء "سلسلة الإطلاقات الصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية" التي "تشكل تهديدا خطيرا للأمن الدولي".

وشدد الوزراء على التزامهم الثابت بالعمل عن كثب مع شركائهم في منطقة المحيط الهادئ، وقرروا مواصلة جهودهم الثلاثية لبناء القدرات في المنطقة من خلال مبادرات الدفاع المشتركة مع الشركاء الإقليميين.

وجاء هذا البيان تزامنا مع تصريحات الخارجية الصينية التي اتهمت فيها واشنطن بالسعى إلى "إثارة المشاكل بين بكين ودول جنوب شرق آسيا" و"القيام بعسكرة بحر الصين الجنوبي".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا