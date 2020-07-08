 
مباشر

سيئول وواشنطن تعتزمان إيجاد حل مقبول لتقاسم تكاليف الدفاع

أخبار العالم

سيئول وواشنطن تعتزمان إيجاد حل مقبول لتقاسم تكاليف الدفاع
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o9kk

 أكدت كل من سيئول وواشنطن عزمهما على إيجاد حل في القريب العاجل، بخصوص مفاوضات تقاسم تكاليف تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، والتي وصلت إلى طريق مسدود حاليا.

تم إعلان ذلك، في مؤتمر صحفي عقده النائب الأول لوزيرة الخارجية الكورية الجنوبية جو سيهيونغ بعد اجتماع مع نظيره الأمريكي الزائر ستيفن بيغون، على هامش الدورة الثامنة للاجتماع الاستراتيجي لنائبي وزيري الخارجية الكوري الجنوبي والأمريكي.

وقال جو، إن الجانبين تفاهما على مسألة مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع، واتفقا على مواصلة جهودهما للتوصل إلى نتيجة مرضية للجانبين خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: "واتفق الجانبان على مواصلة التشاور الوثيق حول مسألة دعوة كوريا الجنوبية إلى قمة الدول السبع، وعقد محادثات موسعة ذات صلة، حسب ما اتفق عليه زعيما البلدين أثناء مكالفة هاتفية بينهما في شهر يوليو الماضي".

وتابع جو: "تبادلنا وجهات النظر أيضا حول الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، والعلاقات الأمريكية والصينية والعلاقات الكورية واليابانية" .

المصدر: وكالة يونهاب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا