سيئول وواشنطن تعتزمان إيجاد حل مقبول لتقاسم تكاليف الدفاع

أكدت كل من سيئول وواشنطن عزمهما على إيجاد حل في القريب العاجل، بخصوص مفاوضات تقاسم تكاليف تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، والتي وصلت إلى طريق مسدود حاليا.

تم إعلان ذلك، في مؤتمر صحفي عقده النائب الأول لوزيرة الخارجية الكورية الجنوبية جو سيهيونغ بعد اجتماع مع نظيره الأمريكي الزائر ستيفن بيغون، على هامش الدورة الثامنة للاجتماع الاستراتيجي لنائبي وزيري الخارجية الكوري الجنوبي والأمريكي.

وقال جو، إن الجانبين تفاهما على مسألة مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع، واتفقا على مواصلة جهودهما للتوصل إلى نتيجة مرضية للجانبين خلال الأيام المقبلة.

وأضاف: "واتفق الجانبان على مواصلة التشاور الوثيق حول مسألة دعوة كوريا الجنوبية إلى قمة الدول السبع، وعقد محادثات موسعة ذات صلة، حسب ما اتفق عليه زعيما البلدين أثناء مكالفة هاتفية بينهما في شهر يوليو الماضي".

وتابع جو: "تبادلنا وجهات النظر أيضا حول الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، والعلاقات الأمريكية والصينية والعلاقات الكورية واليابانية" .

المصدر: وكالة يونهاب