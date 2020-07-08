 
مباشر
عاجل
كورونا في روسيا.. 173 وفاة و6562 إصابة جديدة والحصيلة تتجاوز 700 ألف

صحافيون يعتزمون مقاضاة رئيس البرازيل لنزعه الكمامة خلال لقائهم

أخبار العالم

صحافيون يعتزمون مقاضاة رئيس البرازيل لنزعه الكمامة خلال لقائهم
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o9kh

أعلنت نقابة الصحفيين البرازيليين (ABI)، عن نيتها مقاضاة الرئيس جاير بولسونارا، لتعريضه الصحفيين لخطر عدوى فيروس كورونا المستجد خلال مؤتمر صحفي.

وذكرت الرابطة، أن الرئيس بولسونارا، التقى مع الصحفيين يوم أمس الثلاثاء، وأعلن خلال ذلك أن نتيجة الاختبار على الفيروس الذي أجراه، كانت إيجابية. في بداية اللقاء، كان الرئيس يرتدي الكمامة الواقية مع عدم مراعاة المسافة الاجتماعية. لكنه لاحقا ابتعد عن الصحفيين لمسافة أمتار قليلة، وخلع قناعه ليثبت أنه في حالة جيدة.

إقرأ المزيد
البرازيل تقترب من عتبة الـ1.5 مليون إصابة بكورونا
البرازيل تقترب من عتبة الـ1.5 مليون إصابة بكورونا

وذكر بيان النقابة، أن الرئيس انتهك نظام العزلة الذاتية، و"تصرف بطريقة إجرامية"، وعرض الصحفيين للخطر. واتهمت النقابة، رئيس الدولة بانتهاك مادتين جنائيتين تنصان على عقوبة في شكل غرامة والسجن. وعلى أساس ذلك تعتزم الجمعية مقاضاة بولسونارا في المحكمة العليا.

منذ بداية الوباء، نفى بولسونارا، البالغ من العمر 65 عاما، وجود فيروس كورونا المستجد، ورفض فرض تدابير جدية لمحاربة العدوى. بالإضافة إلى ذلك، انتقد بشدة القيود المفروضة على التجارة والخدمات في البلاد، والمتعلقة بمكافحة كوفيد-19.

المصدر: لينتا رو

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا