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الصين.. انهيارات أرضية تدفن 9 أشخاص في هوبي

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الصين.. انهيارات أرضية تدفن 9 أشخاص في هوبي
Reuters
صورة أرشيفية/ هوبي
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دُفن 9 أشخاص نتيجة انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة في مقاطعة هوبي بوسط الصين.

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ووقعت الانهيارات في بلدة داخه بمحافظة هوانغمي في حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم الأربعاء، وفق ما ذكره المقر المحلي للسيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف.

وهرعت فرق الإنقاذ من الدائرات للاستجابة للطوارئ والأمن العام والشرطة المسلحة والإدارة الطبية غيرها إلى الموقع وتم إجلاء أكثر من 40 قرويا.

وضربت الأمطار الغزيرة المحافظة، حيث تجاوز معدل هطول الأمطار 200 ملم، في حين سجلت بلدة داخه الحد الأقصى لمعدل هطول الأمطار المقدر بـ353 ملم.

المصدر: شينخوا

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