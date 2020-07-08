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الصين تتحدى الولايات المتحدة لخفض ترسانتها النووية إلى نفس المستوى

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الصين تتحدى الولايات المتحدة لخفض ترسانتها النووية إلى نفس المستوى
Reuters
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قال دبلوماسي صيني بارز إنه إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لخفض ترسانتها النووية لمستوى الصين فستكون بلاده "سعيدة" بالمشاركة بمفاوضات ثلاثية لحد التسلح مع الولايات المتحدة وروسيا.

وأكد فو كونغ، رئيس ادارة الحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية، للصحفيين في بكين، اليوم الأربعاء، أن الصين ليس لها مصلحة في الانضمام إلى المفاوضات الثلاثية.

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يذكر أن  الولايات المتحدة دعت أكثر من مرة الصين للانضمام إلى مفاوضات ثلاثية لتمديد معاهدة الأسلحة النووية الرئيسية بين الولايات المتحدة وروسيا التي من المقرر أن تنتهي في فبراير من العام المقبل.

المصدر: رويترز

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