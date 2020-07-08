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الصين.. 7 إصابات جيدة بكورونا وصفر وفيات وبكين بلا إصابات

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الصين.. 7 إصابات جيدة بكورونا وصفر وفيات وبكين بلا إصابات
Reuters
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي أمس، أي أقل بثماني حالات عن اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة كانت لأشخاص قادمين من الخارج، وإن العاصمة بكين لم تسجل أي إصابة، مضيفا أن البلاد لم تسجل أيضا أي حالات وفاة جديدة.

ورصدت الصين أيضا 6 إصابات جديدة دون أعراض، وهو ما يمثل انخفاضا عن يوم أمس الذي سجلت فيه انخفاضا 15 حالة.

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وحتى أمس الثلاثاء بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في الصين 83572 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة.

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