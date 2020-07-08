مباحثات أمريكية كورية جنوبية بعد رفض بيونغ يانغ التفاوض بشأن "النووي" مع واشنطن

التقى المسؤول الأمريكي المفوض بشؤون كوريا الشمالية مسؤولين كوريين جنوبيين في سيئول اليوم الأربعاء لبحث إصرار بيونغ يانغ عزمها عدم العودة إلى مفاوضات نزع السلاح النووي في وقت قريب.

والتقى ستيفن بيغون، الذي قاد المفاوضات على مستوى العمل مع الكوريين الشماليين، ويتولى الآن مسؤولية أوسع كنائب لوزير الخارجية الأمريكي، بوزير خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ-وا.

ومن المقرر أن يلتقي بيغون أيضا مع نائب وزير الخارجية تشو سي يونغ وكبير المفاوضين النوويين لي دو هون.

وقال مسؤولون في سيئول إن المحادثات ستغطي على الأرجح مجموعة من القضايا، بما في ذلك مكافحة كورونا، والمفاوضات الجارية بشأن تقاسم التكاليف العسكرية، ولكن من المتوقع أن تهيمن كوريا الشمالية على جدول الأعمال.

وفي كلمة قصيرة قبل اجتماعهما المغلق أخبر كانغ بيغون أن اللقاء جاء في وقت مهم للتطورات السياسية وأيضا بعد أن قام الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن بتغيير بعض كبار مساعديه في سياسة كوريا الشمالية.

وقال مسؤول في سيئول إنه من المرجح أن يلتقي بيغون مع سوه هون، مستشار الأمن القومي الجديد في كوريا الجنوبية، والذي كان، بصفته رئيسا لجهاز مكافحة التجسس فعالا في الإعداد للقمم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وتوقفت المحادثات مع بيونغ يانغ منذ ذلك الحين، ويقول مسؤولون كوريون شماليون إن بلادهم لا تنوي الجلوس للتفاوض مع الولايات المتحدة.

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وكان مون دعا لعقد قمة جديدة بين ترامب-كيم، وهو ما أثار تكهنات بأن زيارة بيغون هي محاولة أخيرة لإحياء محادثات كوريا الشمالية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر.

لكن بيجون قلل من قبل من احتمال عقد قمة أخرى بين ترامب وكيم، قائلاً إن جائحة كورونا جعلت ترتيب مثل هذا الحدث غير محتمل قبل الانتخابات.

وعند الوصول إلى كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، خضع بيغون والوفد الأمريكي بأكمله، بالإضافة إلى طاقم الطيران العسكري الأمريكي الذي قاد طائرتهم، لاختبارات كورونا في القاعدة العسكرية الأمريكية بكوريا الجنوبية حيث هبطوا، وبعد أن جاءت الاختبارات سلبية واصل الوفد طريقه إلى سيئول.

المصدر: "رويترز"